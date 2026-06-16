Бьелса про 1:1 с Саудовской Аравией: «Уругвай должен был выиграть. Мы провели два разных тайма. В первом был вялый футбол — без динамики и давления, во втором появились моменты»

Мы должны были выиграть сегодня. После замен наша игра изменилась. Санабрия и Каноббио придали команде больше мобильности, чего не хватало в первом тайме. У нас было два разных тайма. Во втором появились голевые моменты. Вот и все", — сказал Бьелса.