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Бьелса про 1:1 с Саудовской Аравией: «Уругвай должен был выиграть. Мы провели два разных тайма. В первом был вялый футбол — без динамики и давления, во втором появились моменты»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о ничьей с Саудовской Аравией (1:1) в первом для команд матче на групповом этапе ЧМ-2026 по футболу.

После первого тайма уругвайцы уступали в счете и отыгрались только на 80-й минуте.

"Мы играли с соперником, которого нужно было побеждать. В первом тайме мы выпадали из игры — это значит, что мы не все делали правильно. Был вялый футбол — без динамики, без давления, без глубины.

Мы должны были выиграть сегодня. После замен наша игра изменилась. Санабрия и Каноббио придали команде больше мобильности, чего не хватало в первом тайме. У нас было два разных тайма. Во втором появились голевые моменты. Вот и все", — сказал Бьелса.