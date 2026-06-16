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Мело про 1:1 Уругвая: «Они были гораздо боевитее Бразилии. Играли с сердцем, достигли ничейного результата за счет силы духа»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что Уругвай начал ЧМ-2026 лучше, чем его соотечественники.

Уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) на старте группового этапа. Бразильцы с таким же счетом завершили игру против Марокко.

"Мне показалось, что Уругвай был гораздо боевитее Бразилии. Уругвайцы играли с сердцем. Они достигли ничейного результата за счет силы духа.

Мы видели другие команды, которые технически были лучше этой. Все дело было в силе духа. Если бы у них не было этого качества — не сдаваться — сегодня они бы не сыграли вничью", — сказал Мело.

Уругвай проспал первый тайм — Бьелса просто ужасно использовал Вальверде.