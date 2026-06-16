Мело про 1:1 Уругвая: «Они были гораздо боевитее Бразилии. Играли с сердцем, достигли ничейного результата за счет силы духа»

Уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) на старте группового этапа. Бразильцы с таким же счетом завершили игру против Марокко.
"Мне показалось, что Уругвай был гораздо боевитее Бразилии. Уругвайцы играли с сердцем. Они достигли ничейного результата за счет силы духа.
Мы видели другие команды, которые технически были лучше этой. Все дело было в силе духа. Если бы у них не было этого качества — не сдаваться — сегодня они бы не сыграли вничью", — сказал Мело.
Уругвай проспал первый тайм — Бьелса просто ужасно использовал Вальверде.