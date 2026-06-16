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Защитника Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через соцсеть LinkedIn. Уроженец Ирландии принял первое сообщение на португальском за спам и не ответил: «Через 9 месяцев мне написали на английском»

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал о том, как на него вышли из Ассоциации футбола страны через социальную сеть.

Источник: Спортс‘’

Изначально уроженец Ирландии (в Кабо-Верде родился его отец — Спортс) получил сообщение на португальском языке и проигнорировал его, так как решил, что это спам.

"Через 9 месяцев они написали мне еще раз — уже на английском — и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде].

И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально — перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate.

Это был довольно странный подход — общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда понял, что передо мной открывается такая возможность, я с первой минуты поддержал эту идею.

И мы начали работать над оформлением необходимой документации", — рассказал Лопес.

33-летний футболист дебютировал за сборную страны в 2019 году. Вчера он провел полный матч против Испании (0:0) на ЧМ-2026.