Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.00
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
П1
X
П2

Франция — Сенегал. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Франции сыграет с командой Сенегала в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Ист-Ратерфорде на «Метлайф Стэдиум».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026.

Таблицы ЧМ-2026.

Статистика ЧМ-2026.