Тренер Ирака Арнолд перед матчем с Норвегией на ЧМ-2026: «Попытаемся потрясти мир, у иракцев отличный бойцовский дух. Холанд невероятен, но мы не должны никого бояться»

В первом туре группового этапа иракцам предстоит сыграть с Норвегией. Начало матча по московскому времени — 17 июня в 01:00.
Для Ирака это будет первый матч в финальной стадии ЧМ за 40 лет.
"Мы должны верить в себя. Мы должны выйти на поле и играть смело. Мне недостаточно того, что мы просто попали на чемпионат мира. Я хочу большего. Нам нужно побеждать. Мы должны показать свою лучшую игру и попытаться потрясти мир.
Во время квалификации игрокам пришлось много путешествовать. На них давили 46 миллионов болельщиков, одержимых футболом. Люди в Ираке помешаны на игре больше, чем в любой другой стране, где я когда-либо бывал.
Эрлинг Холанд — выдающийся игрок. Мне нравится, как он играет. Это невероятный форвард. Но мы должны верить в себя и не должны никого бояться. Игроки должны быть полны энтузиазма и готовы к единоборствам. Чего не отнять у иракцев — у них отличный бойцовский дух", — сказал Грэм Арнолд.