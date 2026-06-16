Тренер Ирака Арнолд перед матчем с Норвегией на ЧМ-2026: «Попытаемся потрясти мир, у иракцев отличный бойцовский дух. Холанд невероятен, но мы не должны никого бояться»

"Мы должны верить в себя. Мы должны выйти на поле и играть смело. Мне недостаточно того, что мы просто попали на чемпионат мира. Я хочу большего. Нам нужно побеждать. Мы должны показать свою лучшую игру и попытаться потрясти мир.