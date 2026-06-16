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Капитан Иордании Хаддад о сборной на ЧМ-2026: «Гордость перевешивает давление. Италии, 4-кратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть»

Капитан сборной Иордании Эхсан Хаддад гордится тем, что его команда попала на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В первом в истории страны матче турнира иорданцам предстоит сыграть с Австрией — по московскому времени матч начнется 17 июня в 07:00.

"Мы благодарны судьбе за такую возможность — впервые в истории Иордании сыграть на чемпионате мира.

Мы не ощущаем давления, нас переполняет гордость. Попасть на такой турнир — это исполнение мечты. Все игроки в мире мечтают об этом. Конечно, у нас разный опыт. Но мы уверены в себе, а гордость перевешивает давление.

Италии, четырехкратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Никто не ожидает, что Иордания станет чемпионом или выйдет в финал. На нас лежит ответственность за страну, но давления мы не чувствуем", — сказал Хаддад.