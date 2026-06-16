Тренер Саудовской Аравии после 1:1 с Уругваем: «Я все еще стараюсь узнать команду и игроков. Ничья против такого соперника — большой плюс для уверенности в себе»

Греческий специалист возглавил команду в конце апреля этого года.
"Уругвай — очень сильная команда. Их игроки обладают опытом, состав достаточно глубокий. Это позволяет им поддерживать высокий темп на протяжении всей игры.
Что касается нашей команды, то за три недели подготовки к турниру мы стремились структурировать игру, развить наш стиль и укрепить командный дух. Ничья против соперника такого уровня — это очень позитивный результат. Это большой плюс для нашей уверенности в себе.
Я все еще стараюсь узнать команду и игроков, наблюдаю за их поведением и реакциями. Заметил, что пока мы не можем проявлять гибкость во время матчей.
Сегодня мы были хороши в первом тайме. Во втором — не смогли показать себя с лучшей стороны, и соперник смог этим воспользоваться. И тем не менее, мы проявили характер", — сказал Донис.