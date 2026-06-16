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Тренер Саудовской Аравии после 1:1 с Уругваем: «Я все еще стараюсь узнать команду и игроков. Ничья против такого соперника — большой плюс для уверенности в себе»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис высказался о ничьей с Уругваем (1:1) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Греческий специалист возглавил команду в конце апреля этого года.

"Уругвай — очень сильная команда. Их игроки обладают опытом, состав достаточно глубокий. Это позволяет им поддерживать высокий темп на протяжении всей игры.

Что касается нашей команды, то за три недели подготовки к турниру мы стремились структурировать игру, развить наш стиль и укрепить командный дух. Ничья против соперника такого уровня — это очень позитивный результат. Это большой плюс для нашей уверенности в себе.

Я все еще стараюсь узнать команду и игроков, наблюдаю за их поведением и реакциями. Заметил, что пока мы не можем проявлять гибкость во время матчей.

Сегодня мы были хороши в первом тайме. Во втором — не смогли показать себя с лучшей стороны, и соперник смог этим воспользоваться. И тем не менее, мы проявили характер", — сказал Донис.