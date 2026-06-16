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Скалони об Аргентине перед стартом на ЧМ-2026: «Все хотят видеть Месси на поле, он впечатляет не только аргентинцев. Эми Мартинес должен сыграть с Алжиром, Альварес может попасть в состав»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что все хотят видеть Лионеля Месси на поле в матчах ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

38-летний форвард готовится принять участие в шестом чемпионате мира в своей карьере. В последнее время он испытывал проблемы с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.

Первый матч на турнире аргентинцы проведут против Алжира (начало по московскому времени — 17 июня в 04:00).

"Все хотят видеть Месси на поле. Он впечатляет всех, не только аргентинцев. Так было всегда. Я не вижу проблем. Он был в разном состоянии, но всегда был невероятно важен для нас, а сейчас будет еще важнее. Я смотрю на ситуацию позитивно.

С Эмилиано Мартинесом все в порядке, он готов к матчу. Если не случится ничего непредвиденного, он должен сыграть. У Хулиана Альвареса были проблемы с голеностопом, но он хорошо восстанавливается и может быть включен в состав.

Нам необходимо спокойно воспринимать ситуацию. Это всего лишь один матч. У нас есть опыт прошлого чемпионата мира — первый матч не является определяющим (на ЧМ-2022 аргентинцы начали с поражения от Саудовской Аравии, а в итое стали чемпионами — Спортс«“). Он важен, но на этом ничего не заканчивается”, — сказал Скалони.