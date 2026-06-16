Скалони об Аргентине перед стартом на ЧМ-2026: «Все хотят видеть Месси на поле, он впечатляет не только аргентинцев. Эми Мартинес должен сыграть с Алжиром, Альварес может попасть в состав»

"Все хотят видеть Месси на поле. Он впечатляет всех, не только аргентинцев. Так было всегда. Я не вижу проблем. Он был в разном состоянии, но всегда был невероятно важен для нас, а сейчас будет еще важнее. Я смотрю на ситуацию позитивно.