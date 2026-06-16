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Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до перехода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков — в неудачах всегда виноваты не&

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини подверг критике защитника Марка Кукурелью после его перехода из «Челси» в «Реал».

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне лондонский клуб занял 10-е место в таблице АПЛ и не попал в еврокубки. Кукурелья ранее критиковал некоторые решения клуба, в частности, увольнение главного тренера Энцо Марески.

"Кукурелья и Энцо Фернандес играли недостаточно хорошо, чтобы о чем-то рассуждать. Им стоило заткнуться.

Таково новое поколение игроков. Когда все хорошо, они говорят и пишут в соцсетях о том, какие они замечательные. Когда же команда начинает проигрывать, то в неудачах всегда виноваты не они, а тренеры, владельцы, совет директоров и так далее.

Год назад на клубном ЧМ Кукурелье все нравилось в команде, а теперь нет. Ну что ж, он сам был частью проблемы.

Что касается «Реала», то их линия обороны с Думфрисом, Конате, Рюдигером и теперь Кукурельей мне не нравится. С такой четверкой они не готовы к серьезной конкуренции", — считает Дини.

Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на “Челси”. Я бы такое решение не принял. “Арсенал” почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды».