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Мохеби о том, что сборной Ирана можно находиться в США только в дни игр на ЧМ-2026: «С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо»

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби сказал, что на ЧМ-2026 в США к команде относятся нечестно.

Источник: Спортс‘’

Иранцы сыграли вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом матче на турнире, Мохеби забил один из голов.

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч команды — против Бельгии (начало по московскому времени — 21 июня в 22:00).

Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр.

"Играли хорошо, но нам было тяжело. Мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через несколько дней снова прибыть сюда.

С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо", — сказал Мохеби.