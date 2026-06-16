Ларионов об уходе Пепа из «Сити»: «Печально, но все к этому шло последние 1,5 года. Уникальнейший тренер — он переписал традиции английского и мирового футбола»

Думаю, футболистам понадобится время, чтобы перестроиться под требования Марески, который теперь приходит в коллектив вместо Гвардиолы. Мне будет интересно наблюдать, как это будет происходить. Потому что всегда смотришь на работу больших тренеров в больших командах, на то, как они строят отношения с коллективом, с игроками, какой ставят футбол.