Ларионов об уходе Пепа из «Сити»: «Печально, но все к этому шло последние 1,5 года. Уникальнейший тренер — он переписал традиции английского и мирового футбола»

В новом сезоне команду будет возглавлять Энцо Мареска. Пеп Гвардиола покинул клуб после 10 лет работы.
— Вы не раз говорили, что являетесь большим поклонником игры футбольного клуба «Манчестер Сити». В этой связи как отреагировали на уход с поста главного тренера команды Хосепа Гвардиолы?
— Это уникальнейший тренер, уникальнейший специалист, уникальнейший человек. Но к этому все шло. Наверное, к этому все шло уже последние года полтора.
Он переписал традиции английского футбола и вместе с этим — традиции мирового футбола. И то, что теперь Гвардиола покидает клуб, для меня печально. Те идеи и те мысли, которые он вложил в свой коллектив, остаются там.
Думаю, футболистам понадобится время, чтобы перестроиться под требования Марески, который теперь приходит в коллектив вместо Гвардиолы. Мне будет интересно наблюдать, как это будет происходить. Потому что всегда смотришь на работу больших тренеров в больших командах, на то, как они строят отношения с коллективом, с игроками, какой ставят футбол.
Гвардиола — большая потеря для Английской премьер-лиги. Но в сентябре, когда начнется новый сезон, мы увидим, какие в этом чемпионате и в том же «Манчестер Сити» будут новые тенденции, какой будет футбол.
Но то, что сделано Гвардиолой за прошедшие годы, — это что-то фантастическое, — сказал Ларионов.
Что будет с трансферами «Сити» после Пепа?