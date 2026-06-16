Тренер Ирана о том, что команду выставили из США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на этом ЧМ»

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч команды — против Бельгии (начало по московскому времени — 21 июня в 22:00).
Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики — в Тихуане (225 километров от Лос-Анджелеса).
«Нам даже не дали времени на восстановление. После игры нам сказали: “Вы должны немедленно уехать”. Время на восстановление — это очень важно, но нам велели сесть в самолет и вернуться в Тихуану. Это нас очень беспокоит.
Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.
Мы понятия не имеем, почему так происходит. Нашу команду на этом ЧМ притесняют сильнее всех", — сказал Галенои.
При этом тренер не уточнил, кто именно приказал команде экстренно покинуть территорию США.