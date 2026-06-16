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Тренер Ирана о том, что команду выставили из США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на этом ЧМ»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что команде велели покинуть США сразу после завершения матча группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2).

Источник: Спортс‘’

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч команды — против Бельгии (начало по московскому времени — 21 июня в 22:00).

Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики — в Тихуане (225 километров от Лос-Анджелеса).

«Нам даже не дали времени на восстановление. После игры нам сказали: “Вы должны немедленно уехать”. Время на восстановление — это очень важно, но нам велели сесть в самолет и вернуться в Тихуану. Это нас очень беспокоит.

Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.

Мы понятия не имеем, почему так происходит. Нашу команду на этом ЧМ притесняют сильнее всех", — сказал Галенои.

При этом тренер не уточнил, кто именно приказал команде экстренно покинуть территорию США.