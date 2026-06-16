Тренер Ирана о том, что команду выставили из США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на этом ЧМ»

Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.