«Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше — он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу

— Буду смотреть, но не все, потому что матчи идут по ночам. Поставлю на Португалию, хотя друзья говорят, что европейцы не выиграют ЧМ, а сделают это южноамериканцы. Но мне кажется, что Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше: он или Месси, — сказал Якупов.