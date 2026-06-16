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«Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше — он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Источник: Спортс‘’

— В вашем канале можно было заметить необычный просмотр финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ: все ваши друзья надели костюмы, будто из фильма «Джентльмены», и так смотрели игру. Как родилась идея?

— Это традиция, которую хочу соблюдать до конца своих дней. Специально на день финала Лиги чемпионов я ничего не планирую и организую тематический просмотр матча.

В позапрошлом году мы были футболистами, в том — героями Marvel, в этом пришли в смокингах. Еще заказали фотографа и видеографа, чтобы все осталось на память. Я даже пацанам потом писал, что у меня реально мандраж, будто я сам играю.

— Болели за ПСЖ?

— Нет, ни за кого. Понятно, что в ПСЖ играют Сафонов и Хвича, но это не решающий фактор.

— Будете ли следить за чемпионатом мира?

— Буду смотреть, но не все, потому что матчи идут по ночам. Поставлю на Португалию, хотя друзья говорят, что европейцы не выиграют ЧМ, а сделают это южноамериканцы. Но мне кажется, что Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше: он или Месси, — сказал Якупов.

Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет — не нужно часами отвечать на сообщения».