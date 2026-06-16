Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.24
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.30
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Люка Зидан перед Аргентиной: «Месси — один из величайших в истории. Но Алжир — большая футбольная нация. Мы можем удивить»

Голкипер сборной Алжира Люка Зидан назвал Лионеля Месси одним из величайших футболистов истории.

Источник: Спортс‘’

Команды Аргентины и Алжира в ночь с 16 на 17 июня проведут матч первого тура ЧМ-2026. Игра пройдет в Канзас-Сити и начнется в 04:00 по московскому времени.

«Месси — один из величайших футболистов в истории. Но Алжир — большая футбольная нация. Мы можем удивить людей. У нас есть игроки, от которых исходит угроза. Рияд Марез — тоже отличный футболист», — заявил футболист.

«Убежден, что африканские сборные сыграют важную роль на чемпионате мира. У Алжира действительно хорошая команда, очень сплоченная, с большим количеством молодых талантов. Мы многих удивим», — добавил Люка Зидан.