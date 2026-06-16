Люка Зидан перед Аргентиной: «Месси — один из величайших в истории. Но Алжир — большая футбольная нация. Мы можем удивить»

Команды Аргентины и Алжира в ночь с 16 на 17 июня проведут матч первого тура ЧМ-2026. Игра пройдет в Канзас-Сити и начнется в 04:00 по московскому времени.
«Месси — один из величайших футболистов в истории. Но Алжир — большая футбольная нация. Мы можем удивить людей. У нас есть игроки, от которых исходит угроза. Рияд Марез — тоже отличный футболист», — заявил футболист.
«Убежден, что африканские сборные сыграют важную роль на чемпионате мира. У Алжира действительно хорошая команда, очень сплоченная, с большим количеством молодых талантов. Мы многих удивим», — добавил Люка Зидан.