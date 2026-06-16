Рэпер Toxi$ о том, что Роналду повторил его мем: «Он GOAT. Думаю, он увидел ИИ-видос и решил сделать для своих»

Весной в соцсетях завирусился ролик, в котором Toxi$ танцует и исполняет строчку «Возьми телефон, детка».
«Он GOAT [Greatest Of All Time — величайший всех времен — Спортс» «]. Вполне возможно, что он увидел мое видео. Я счастлив. Мне все друзья в один день скинули, сказали: “Андрюха! Жесть! Ты видел?”.
Не уверен, что Роналду знает, что это мой трек, что я — Toxi$. Уверен, что он увидел ИИ-видос с политиками, игроками и решил повторить для своих, хотя он даже не знает, что это такое. Но сам факт прикольный", — сказал рэпер.
Тюкавин повторил мем «Возьми телефон, детка». От рэпера Toxi$.