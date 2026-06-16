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«Малком не подойдет “Спартаку”, будет тормозить их футбол. Это работа его агентов, потому что, кроме как саудовцам, он никому не нужен». Угаров не верит в возвращение бразильца в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал слухи о возможном переходе Малкома из «Аль-Хилаля» в «Спартак».

Источник: Спортс‘’

— Такое невозможно. Я думаю, что это просто агенты работают для того, чтобы его хоть куда-то запихнуть. Потому что, кроме как в Саудовской Аравии, он сейчас никому не нужен.

— Сейчас Малком не усилит «Спартак»?

— Он не подойдет «Спартаку» — они последние матчи в атаке играли очень быстро, а Малком будет тормозить их футбол. Сейчас он не в той форме, в которой был, когда переходил в «Зенит». В целом, мне смешно от этой информации, которая выпущена только для того, чтобы о Малкоме вспомнили.

— Если переход все же состоится, будет ли это предательством по отношению к «Зениту»?

— Нет конечно. Сколько уже было подобного между «Спартаком» и «Зенитом». Дзюба, Погребняк и прочие — ничего же не изменилось от их переходов. Я думаю, сейчас уже на это никто не обращает внимания. Каждый решает свои задачи по комплектации состава, — отметил Угаров.