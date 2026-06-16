Роналду перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026: «Каждый раз, надевая эту футболку, мы чувствуем гордость и ответственность, как в первый раз. Завтра начинается новая глава. Верьте, как мы!»

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграет с ДР Конго. Игра пройдет завтра, 17 июня, и начнется в 20:00 по московскому времени.
"Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день.
Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!" — написал Роналду в твиттере.