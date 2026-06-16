Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.17
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Роналду перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026: «Каждый раз, надевая эту футболку, мы чувствуем гордость и ответственность, как в первый раз. Завтра начинается новая глава. Верьте, как мы!»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду призвал болельщиков верить в сборную Португалии на чемпионате мира.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграет с ДР Конго. Игра пройдет завтра, 17 июня, и начнется в 20:00 по московскому времени.

"Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день.

Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!" — написал Роналду в твиттере.