Роналду перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026: «Каждый раз, надевая эту футболку, мы чувствуем гордость и ответственность, как в первый раз. Завтра начинается новая глава. Верьте, как мы!»

Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!" — написал Роналду в твиттере.