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Депутат Милонов о ЧМ: «Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Каждый день убийства, похищения, ограбления. А у нас таксист фаната обманул — скандал был на всю страну»

Виталий Милонов высказался о проведении ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Источник: Спортс‘’

"Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира. Они на этом чемпионате мира заработают огромные деньги. У них все хорошо, а у людей, которые туда поехали, не очень. Они знали, куда едут.

Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Там каждый божий день стрельба, убийства, похищения и ограбления. А если бы чемпионат мира в Сомали проводили…

Надо быть большим фанатом футбола, чтобы подвергать себя такому риску. Поехал в Мексику? Готовься взяться за ствол. Пиво по три тысячи рублей на стадионе — нормально. Картели немного пострадали, вложились. Не бесплатно же решения по странам-хозяйкам были приняты ФИФА. Люди вложились и теперь должны отбиться.

Какие еще цены на запрещенные вещества установили… Это отдельная история. Люди вложились в бизнес, поэтому все эти чемпионаты мира превратились в бизнес. У нас какого-то болельщика таксист обманул по стоимости, везя его из аэропорта в отель, и скандал был на всю страну", — сказал депутат Государственной думы РФ.