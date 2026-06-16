Депутат Милонов о ЧМ: «Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Каждый день убийства, похищения, ограбления. А у нас таксист фаната обманул — скандал был на всю страну»

"Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира. Они на этом чемпионате мира заработают огромные деньги. У них все хорошо, а у людей, которые туда поехали, не очень. Они знали, куда едут.