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Апелляция об отказе Парти во въезде в Канаду отклонена. Хавбека Ганы не пустили в страну из-за обвинений в изнасилованиях

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по решению об отказе во въезде в Канаду.

Источник: Спортс‘’

Ранее 33-летнего футболиста, которому в Англии предъявлены обвинения в нескольких эпизодах изнасилования, не пустили в страну для участия в чемпионате мира.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, на слушании во вторник суд Оттавы отклонил апелляцию Парти. В ночь с 17 на 18 июня сборная Ганы в Торонто проведет первый матч на ЧМ-2026 против команды Панамы.

В сезоне-2025/26 Парти выступал за «Вильярреал» и провел 25 матчей в Ла Лиге.

Канада не пустила ганца Парти из-за дела об изнасилованиях. Что известно.