Дешам про 3:1 с Сенегалом: «Первая победа не решающая, но приносит облегчение. Франция играла скованно, но разыгралась»

"Эта победа приносит облегчение. Мы играли немного опасливо и скованно, а соперник был очень хорош. Потом нам удалось немного разыграться, особенно после того, как мы изменили позицию Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Брэдли Барколя тоже действовал очень опасно.