Дешам про 3:1 с Сенегалом: «Первая победа не решающая, но приносит облегчение. Франция играла скованно, но разыгралась»

"Эта победа приносит облегчение. Мы играли немного опасливо и скованно, а соперник был очень хорош. Потом нам удалось немного разыграться, особенно после того, как мы изменили позицию Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Брэдли Барколя тоже действовал очень опасно.
Победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд. Французские болельщики приехали издалека, это дорого. Футбол становится волшебным, когда ты выигрываешь и можешь разделить эти эмоции с ними.
Что касается Барколя, то есть много игроков, которые имеют полное право претендовать на место в стартовом составе. Райан Шерки тоже. Нам понадобятся все", — сказал главный тренер сборной Франции в интервью M6.