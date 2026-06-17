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Депутат Милонов о ЧМ в Мексике: «У нас люди с хулиганской ментальностью решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично, а там бандиты будут отрываться на полную — лох не мамонт!&raqu

Виталий Милонов отметил, что в России недобросовестные граждане во время ЧМ-2018 вели себя приличнее, чем мексиканские бандиты в ходе ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Этот чемпионат мира — как проведение соревнований по плаванию в болоте с крокодилами. Конечно, они всех сожрут. Но когда такое событие проходит в Мексике, понятно, что бандиты местные, которые являются главной силой страны, будут отрываться на полную.

У нас другой менталитет. У нас люди с хулиганской ментальностью во время чемпионата мира решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично. За что им спасибо. А там другой менталитет. Приехали лохи? Лох не мамонт. Будем по полной грести! Туристы уедут — и начнется война между синдикатами. А тут приехали свежие лохи, вот их и обувают", — сказал депутат Государственной думы РФ.