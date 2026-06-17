Защитник Кабо-Верде Диней о словах Родри: «У нас не оборонительный футбол, как многие думают. Нам нравится атаковать, но на ЧМ нужно играть прагматично»

"В матче с Испанией мы показали свои индивидуальные качества и, прежде всего, характер. Мы знали, что против Испании нам придется быть скромными. Мы должны были терпеть и играть с умом, пытаясь поразить ворота соперника, используя те немногие возможности, которые у нас были. Было заметно, что команда очень сплочена. В обороне мы сыграли почти безупречно. Мы сохраняли энергию и веру до самого конца.