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Защитник Кабо-Верде Диней о словах Родри: «У нас не оборонительный футбол, как многие думают. Нам нравится атаковать, но на ЧМ нужно играть прагматично»

Защитник сборной Кабо-Верде и «Аль-Батаиха» Диней отреагировал на высказывания Родри после матча ЧМ-2026.

В понедельник сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0). После матча Родри раскритиковал стиль игры африканской команды: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию».

"В матче с Испанией мы показали свои индивидуальные качества и, прежде всего, характер. Мы знали, что против Испании нам придется быть скромными. Мы должны были терпеть и играть с умом, пытаясь поразить ворота соперника, используя те немногие возможности, которые у нас были. Было заметно, что команда очень сплочена. В обороне мы сыграли почти безупречно. Мы сохраняли энергию и веру до самого конца.

[Родри] — один из величайших игроков мира, и мы все его уважаем. Нормально чувствовать неудовлетворенность после матча, в котором вы хотели победить. Мы показали свои сильные стороны. Против любой из этих команд можно сильно пострадать. Мы должны быть прагматичными.

Вопреки тому, что думают многие, у нас не оборонительный футбол. Мы качественно работаем с мячом, и нам нравится атаковать, но на чемпионате мира нужно играть с умом. Мы не можем недооценивать Саудовскую Аравию или Уругвай. Это очень сильные команды, и они будут фаворитами в противостоянии с нами", — сказал Диней.