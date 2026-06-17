Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Ирак
1
:
Норвегия
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
8.12
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.40
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.75
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Сенегал
1
П1
X
П2

Хуссейн забил первый гол Ирака на ЧМ за 40 лет. Его семь часов допрашивали при въезде в США

Нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн забил первый гол своей сборной на чемпионатах мира за 40 лет.

30-летний форвард отличился на 39-й минуте матча против сборной Норвегии на групповом этапе ЧМ-2026 (1:2, перерыв).

Ирак принимает участие в чемпионате мира впервые с 1986 года — на том турнире команда забила один гол в трех матчах.

Ранее сообщалось, что при въезде в США на чемпионат мира Хуссейна допрашивали в аэропорту Чикаго более семи часов.

В 2008 году отец Хуссейна погиб, проходя службу в армии и участвуя в операциях против «Аль-Каиды»*. Спустя шесть лет брат футболиста был похищен боевиками Исламского государства* и с тех пор считается пропавшим без вести.

* — террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ.

Его отца убили, а брата похитили. История Хуссейна, которого 7 часов допрашивали на границе США.