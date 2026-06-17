Хуссейн забил первый гол Ирака на ЧМ за 40 лет. Его семь часов допрашивали при въезде в США

30-летний форвард отличился на 39-й минуте матча против сборной Норвегии на групповом этапе ЧМ-2026 (1:2, перерыв).
Ирак принимает участие в чемпионате мира впервые с 1986 года — на том турнире команда забила один гол в трех матчах.
Ранее сообщалось, что при въезде в США на чемпионат мира Хуссейна допрашивали в аэропорту Чикаго более семи часов.
В 2008 году отец Хуссейна погиб, проходя службу в армии и участвуя в операциях против «Аль-Каиды»*. Спустя шесть лет брат футболиста был похищен боевиками Исламского государства* и с тех пор считается пропавшим без вести.
* — террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ.
Его отца убили, а брата похитили. История Хуссейна, которого 7 часов допрашивали на границе США.