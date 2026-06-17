Парти при подаче на визу в Канаду указал, что ему не предъявляли уголовных обвинений ни в одной стране. Хавбеку Ганы отказали во въезде из-за недостоверных сведений

Как сообщает The Athletic, в заявлении Парти на получение разрешения на въезд в Канаду, заполненном 21 мая, утверждалось, что ему не предъявлялось никаких уголовных обвинений ни в одной стране. В документе футболист также подтвердил посредством подписи, что все его ответы на вопросы в анкете правдивы. При этом остается неясным, заполнял ли Парти заявление самостоятельно.