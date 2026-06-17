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Парти при подаче на визу в Канаду указал, что ему не предъявляли уголовных обвинений ни в одной стране. Хавбеку Ганы отказали во въезде из-за недостоверных сведений

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти пытался скрыть факт уголовного преследования в Англии при подаче заявления на визу в Канаду.

Ранее 33-летнего футболиста, которому в Англии предъявлены обвинения в нескольких эпизодах изнасилования, не пустили в страну для участия в чемпионате мира. 16 июня суд Оттавы отклонил апелляцию Парти — теперь он не сможет сыграть против Панамы в первом матче ганцев на ЧМ-2026 в Торонто.

Как сообщает The Athletic, в заявлении Парти на получение разрешения на въезд в Канаду, заполненном 21 мая, утверждалось, что ему не предъявлялось никаких уголовных обвинений ни в одной стране. В документе футболист также подтвердил посредством подписи, что все его ответы на вопросы в анкете правдивы. При этом остается неясным, заполнял ли Парти заявление самостоятельно.

25 мая департамент иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IIRC) выразил обеспокоенность тем, что заявление может быть неприемлемым в связи с искажением информации. парти дали 7 дней, чтобы ответить, но в итоге ему отказали в визе.

Судебные документы включают письмо от законных представителей Парти в Великобритании от 4 июня, к которому прилагается справка из полиции и судебное заключение с подробным изложением выдвинутых против футболиста обвинений и доказательствами его невиновности. Однако суд заявил, что тот факт, что Парти не был осужден по предъявленным обвинениям, «не имеет отношения» к анализу, проведенному иммиграционной службой Канады.

Сейчас Парти тренируется в США и сможет сыграть за сборную Ганы в матчах группового этапа против Англии и Хорватии, которые пройдут, соответственно, в Бостоне и Филадельфии.