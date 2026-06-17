Пап Тиав: «Сенегал хотел обыграть Францию, это было видно, но не хватило эффективности. У нас были возможности забить, но мы и теряли мяч в важные моменты»

"Мы очень хотели выиграть этот матч, и это было видно. К сожалению, нам не хватило эффективности, а на чемпионате мира все решают детали. У нас были возможности забить, но мы также теряли мяч в важные моменты. Мы не можем себе этого позволять.
Результат не тот, на который мы рассчитывали. Во втором тайме мы допустили несколько коллективных ошибок, которые в итоге стали решающими. В обороне мы хорошо выглядели на протяжении больших отрезков, но были моменты, когда мы теряли контроль над мячом и были за это наказаны.
Думаю, мы соответствовали вызову. На таком турнире страдать — это нормально. Когда мы стали проигрывать, то пытались отреагировать и сравнять счет, но не смогли. В следующем матче против Норвегии нам нужно быть более агрессивными", — сказал главный тренер сборной Сенегала.