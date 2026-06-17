Конгрессмен Джеффрис пообещал помочь маме Возиньи с визой в США: «Ни одна мать не должна пропустить, как ее ребенок творит историю»

40-летний Возинья был признан лучшим игроком матча Кабо-Верде против Испании на ЧМ-2026. После игры голкипер рассказал, что его мама не смогла приехать в США на турнир из-за проблем с визой.
"Сборная Кабо-Верде по футболу шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать на матче из-за проблем с визой.
Ни одна мать не должна упускать шанс увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил госсекретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы она смогла посетить следующий матч Кабо-Верде в воскресенье", — написал Джеффрис в твиттере.