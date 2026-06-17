Норвегия лидирует в группе I после 1-го тура ЧМ-2026, Франция — 2-я

Команда Столе Сольбаккена сегодня разгромила Ирак — 4:1. Благодаря этому ей удалось обойти в таблице Францию, ранее победившую Сенегал со счетом 3:1.
Таким образом, Норвегия лидирует, Франция — 2-я, Сенегал — 3-й, а Ирак занимает последнюю строчку.
Сборная Норвегии завершает первый тур группового этапа ЧМ-2026 на первом месте в своем квартете.
Команда Столе Сольбаккена сегодня разгромила Ирак — 4:1. Благодаря этому ей удалось обойти в таблице Францию, ранее победившую Сенегал со счетом 3:1.
Таким образом, Норвегия лидирует, Франция — 2-я, Сенегал — 3-й, а Ирак занимает последнюю строчку.