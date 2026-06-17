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:
Норвегия
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X
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Франция
3
:
Сенегал
1
П1
X
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Норвегия лидирует в группе I после 1-го тура ЧМ-2026, Франция — 2-я

Сборная Норвегии завершает первый тур группового этапа ЧМ-2026 на первом месте в своем квартете.

Команда Столе Сольбаккена сегодня разгромила Ирак — 4:1. Благодаря этому ей удалось обойти в таблице Францию, ранее победившую Сенегал со счетом 3:1.

Таким образом, Норвегия лидирует, Франция — 2-я, Сенегал — 3-й, а Ирак занимает последнюю строчку.