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Месси первым сыграл на 6 ЧМ. Он проводит 200-й матч за Аргентину

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси первым в истории сыграл на шести чемпионатах мира.

38-летний игрок «Интер Майами» принимает участие в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (0:0, идет 1-й тайм). Это 200-я игра Месси за национальную команду.

В 199 матчах за Аргентину на счету нападающего 117 голов.