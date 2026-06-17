Бруну о ЧМ: «Мечта Португалии — стать чемпионами мира. Мы знаем, что у нас очень сильная команда, болельщики искренне верят в нас»

«Они абсолютно верят в нас. Они верят, что у нас есть все необходимое, чтобы стать лучшей командой в мире, выйти в финал чемпионата мира и стать чемпионами. Я думаю, нам нужно извлечь из этого позитив и преобразить его в энергию. Мы должны понимать, что португальцы на нашей стороне и искренне верят в нашу национальную команду», — сказал игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью ФИФА.