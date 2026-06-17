Бруну о ЧМ: «Мечта Португалии — стать чемпионами мира. Мы знаем, что у нас очень сильная команда, болельщики искренне верят в нас»

О целях сборной Португалии.
«Наша мечта — стать чемпионами мира. Главное — сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы изменить тот факт, что Португалия никогда не выигрывала чемпионат, и стать первой командой, которая привезет заветный Кубок мира домой».
О том, что в 2025 году португальцы победили в Лиги наций.
"Мы довольны этим. Это позитивно и показывает, что мы можем быть уверены в нашем качестве и в уровне игроков, представляющих Португалию сейчас. Мы знаем, что у нас очень сильная команда. Мы искренне верим, что можем провести великолепный чемпионат мира.
Меня наполняет уверенность, когда я вижу невероятную команду, готовую сделать все, что потребуется в любой момент. Речь идет не о том, чтобы помочь мне, а о том, чтобы помочь всем достичь нашей конечной цели".
О связи между игроками и португальскими болельщиками.
«Они абсолютно верят в нас. Они верят, что у нас есть все необходимое, чтобы стать лучшей командой в мире, выйти в финал чемпионата мира и стать чемпионами. Я думаю, нам нужно извлечь из этого позитив и преобразить его в энергию. Мы должны понимать, что португальцы на нашей стороне и искренне верят в нашу национальную команду», — сказал игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью ФИФА.