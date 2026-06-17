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Результаты группы J на чемпионате мира по футболу 2026

В группе J на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Аргентины, Алжира, Австрии и Иордании.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы J.

Первый тур.

Аргентина — Алжир — 3:0.

Австрия — Иордания —.

Второй тур.

22 июня. 20:00. Аргентина — Австрия. Даллас23 июня. 06:00. Иордания — Алжир. Сан-Франциско.

Третий тур.

28 июня. 05:00. Иордания — Аргентина. Даллас28 июня. 05:00. Алжир — Австрия. Канзас-Сити.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы J.

Аргентина — 3 очка.

Австрия — 0 очков.

Иордания — 0 очков.

Алжир — 0 очков.