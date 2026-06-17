Результаты группы J на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы J.
Первый тур.
Аргентина — Алжир — 3:0.
Австрия — Иордания —.
Второй тур.
22 июня. 20:00. Аргентина — Австрия. Даллас23 июня. 06:00. Иордания — Алжир. Сан-Франциско.
Третий тур.
28 июня. 05:00. Иордания — Аргентина. Даллас28 июня. 05:00. Алжир — Австрия. Канзас-Сити.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы J.
Аргентина — 3 очка.
Австрия — 0 очков.
Иордания — 0 очков.
Алжир — 0 очков.