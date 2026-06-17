Почеттино о том, почему сказал Трампу, что США выиграют ЧМ: «Верю в это. Если б я был президентом и тренер не ответил бы решительным “да”, я бы его уволил»

— Во-первых, я ответил так, потому что верю в это. Во-вторых, потому что, когда главный представитель страны задает вам такой вопрос… Если бы я был президентом и тренер не ответил бы решительным «да», я бы его уволил. А что еще делать с тренером, который сомневается в своих шансах?