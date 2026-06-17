Почеттино о том, почему сказал Трампу, что США выиграют ЧМ: «Верю в это. Если б я был президентом и тренер не ответил бы решительным “да”, я бы его уволил»

— Когда Трамп спросил, сможете ли вы выиграть чемпионат мира, вы ответили без колебаний: «Конечно, господин президент». Вы действительно в это верите?
— Во-первых, я ответил так, потому что верю в это. Во-вторых, потому что, когда главный представитель страны задает вам такой вопрос… Если бы я был президентом и тренер не ответил бы решительным «да», я бы его уволил. А что еще делать с тренером, который сомневается в своих шансах?
С самого первого дня, когда мы приняли этот вызов, мы сказали: каким бы ни было давление, давайте превратим его в источник энергии. Внешне такого давления нет, потому что никто не говорит о США как о фаворитах. Но когда мы приняли вызов, мы сказали: «Почему бы и нет?».
Если вы проанализируете предыдущие чемпионаты мира, вы увидите такие кейсы, как с Марокко в 2022 году или с Южной Кореей в 2002-м, которые дошли до полуфинала, — сказал Почеттино.