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Почеттино о том, почему сказал Трампу, что США выиграют ЧМ: «Верю в это. Если б я был президентом и тренер не ответил бы решительным “да”, я бы его уволил»

Тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал, почему заверил президента страны Дональда Трампа в том, что американцы выиграют ЧМ-2026.

— Когда Трамп спросил, сможете ли вы выиграть чемпионат мира, вы ответили без колебаний: «Конечно, господин президент». Вы действительно в это верите?

— Во-первых, я ответил так, потому что верю в это. Во-вторых, потому что, когда главный представитель страны задает вам такой вопрос… Если бы я был президентом и тренер не ответил бы решительным «да», я бы его уволил. А что еще делать с тренером, который сомневается в своих шансах?

С самого первого дня, когда мы приняли этот вызов, мы сказали: каким бы ни было давление, давайте превратим его в источник энергии. Внешне такого давления нет, потому что никто не говорит о США как о фаворитах. Но когда мы приняли вызов, мы сказали: «Почему бы и нет?».

Если вы проанализируете предыдущие чемпионаты мира, вы увидите такие кейсы, как с Марокко в 2022 году или с Южной Кореей в 2002-м, которые дошли до полуфинала, — сказал Почеттино.