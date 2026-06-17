Месси признан игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда хет-трик — в этой игре забивал только он

38-летний нападающий «Интер Майами» из МЛС сделал хет-трик.
Он стал единственным игроком, забивавшим в этом матче.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан игроком матча группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
38-летний нападающий «Интер Майами» из МЛС сделал хет-трик.
Он стал единственным игроком, забивавшим в этом матче.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м.