Тренер Португалии Мартинес об уходе после ЧМ: «Это не новость, а факт, мой контракт заканчивается. Наша цель — чемпионат мира, мы всегда готовились к нему»

Сейчас мы здесь, спустя 40 матчей, после победы в Лиге наций, и цель остается той же: чемпионат мира. Естественно, об этом говорят как о новости, но мой контракт заканчивается после чемпионата мира. И я думаю, это не новость, это факт", — сказал Мартинес на пресс-конференции.