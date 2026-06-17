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Тренер Португалии Мартинес об уходе после ЧМ: «Это не новость, а факт, мой контракт заканчивается. Наша цель — чемпионат мира, мы всегда готовились к нему»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подтвердил информацию о своем уходе после ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года.

"Мы уже много говорили об этом в Португалии. Здесь, возможно, все по-другому, но в Португалии мы неоднократно поднимали эту тему.

Главное — продолжить работу, проделанную за последние три с половиной года. Когда я приехал, я старался каждый раз выигрывать все, но всегда с упором на подготовку к чемпионату мира.

Сейчас мы здесь, спустя 40 матчей, после победы в Лиге наций, и цель остается той же: чемпионат мира. Естественно, об этом говорят как о новости, но мой контракт заканчивается после чемпионата мира. И я думаю, это не новость, это факт", — сказал Мартинес на пресс-конференции.