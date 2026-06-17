Де Поль о Месси: «Ему вообще все равно на рекорды, клянусь. Иногда мы говорим ему: “Тебе осталось 1−2 гола”, а он даже не знает об этом»

— Правда ли, что Месси не обращает внимания на цифры?
— Клянусь, ему все равно, вообще все равно.
Иногда мы сидим в комнате, пьем мате и говорим ему: «Обрати внимание, у тебя осталось один-два гола [до рекорда]».
А он даже не знает об этих вещах. Я не знаю, как так получается, но Месси действительно все равно на эти вещи, — рассказал Де Поль.
Де Поль после 3:0 с Алжиром: «Аргентина здесь, чтобы соревноваться и уехать в последний день ЧМ. Наличие Месси — преимущество, он не зациклен на индивидуальных рекордах».