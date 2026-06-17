Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.60
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.85
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Алжир
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Ирак
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Сенегал
1
П1
X
П2

Месси подарили мяч, которым он сделал хет-трик в ворота Алжира. Лео забрал его себе

Лионель Месси забрал себе мяч после игры 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

Источник: Спортс‘’

Аргентина разгромила своего соперника на старте турнира, а все три гола забил 38-летний капитан «альбиселесте».

Мяч, которым Месси сделал хет-трик, в микст-зоне ему вручил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.