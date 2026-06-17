Месси подарили мяч, которым он сделал хет-трик в ворота Алжира. Лео забрал его себе

Аргентина разгромила своего соперника на старте турнира, а все три гола забил 38-летний капитан «альбиселесте».
Мяч, которым Месси сделал хет-трик, в микст-зоне ему вручил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
Лионель Месси забрал себе мяч после игры 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
Аргентина разгромила своего соперника на старте турнира, а все три гола забил 38-летний капитан «альбиселесте».
Мяч, которым Месси сделал хет-трик, в микст-зоне ему вручил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.