Аргентина лидирует в группе J после 1-го тура ЧМ, опережая Австрию по разнице голов

В стартовых играх Аргентина разгромила Алжир (3:0), а Австрия победила Иорданию (3:1).
Во втором туре 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а утром 23-го числа Алжир встретится с Иорданией.
Таблицы ЧМ-2026.
Сборная Аргентины лидирует в группе J после 1-го тура ЧМ-2026, опережая австрийцев по разнице забитых и пропущенных голов.
В стартовых играх Аргентина разгромила Алжир (3:0), а Австрия победила Иорданию (3:1).
Во втором туре 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а утром 23-го числа Алжир встретится с Иорданией.
Таблицы ЧМ-2026.