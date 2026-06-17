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Аргентина лидирует в группе J после 1-го тура ЧМ, опережая Австрию по разнице голов

Сборная Аргентины лидирует в группе J после 1-го тура ЧМ-2026, опережая австрийцев по разнице забитых и пропущенных голов.

В стартовых играх Аргентина разгромила Алжир (3:0), а Австрия победила Иорданию (3:1).

Во втором туре 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а утром 23-го числа Алжир встретится с Иорданией.

Таблицы ЧМ-2026.