Экс-судья де Оливейра об ударе Месси шипами в икру Манди: «За это полагалась желтая карточка. Подкат без чрезмерной силы, необходимой для красной»

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.