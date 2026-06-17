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Экс-судья де Оливейра об ударе Месси шипами в икру Манди: «За это полагалась желтая карточка. Подкат без чрезмерной силы, необходимой для красной»

Бывший арбитр Пауло Сезар де Оливейра не считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

Источник: Спортс‘’

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

"За этот подкат полагалась желтая карточка.

Неосторожный подкат, который, согласно правилам, означает, что игрок совершает действие, не учитывая последствий или риска для соперника.

Подкат средней интенсивности. Не было чрезмерной силы, необходимой для красной карточки", — сказал де Оливейра.

Этот наступ Месси на Манди — не красная?