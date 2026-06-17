Джонс о Месси: «Это как играть в FIFA на PlayStation. Ты видишь напротив невысокого парня и думаешь: “Будет не так уж трудно”. А потом звучит свисток — и он словно взлетает&raq

Как-то мы играли против него в Нью-Йорке, я осознал, что он не просто что-то делает — он что-то делает, потому что за этим стоит идея. Помню, как мне пришлось его сбивать, а он невысок, хорошо держит баланс. И вот я сбил его, получил свою желтую, а потом понял, что совершил самую большую ошибку. Потому что после этого он постоянно выбирал меня, все время шел на меня с мячом. Это показывает, насколько он умен", — рассказал Джонс.