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Джонс о Месси: «Это как играть в FIFA на PlayStation. Ты видишь напротив невысокого парня и думаешь: “Будет не так уж трудно”. А потом звучит свисток — и он словно взлетает&raq

Бывший полузащитник «Шальке» и сборной США Джермейн Джонс высказался об игре против Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины сегодня сделал хет-трик в 1-м туре ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

«Когда люди спрашивают меня [о Месси], я отвечаю: это то же самое, что играть в FIFA на PlayStation. Что я имею в виду: ты слышишь рассказы, смотришь на него по телевизору, все любят футбол и наслаждаются его игрой. Но когда ты видишь напротив невысокого парня, то думаешь: “Будет не так уж трудно”. А потом звучит свисток — и он словно взлетает.

Как-то мы играли против него в Нью-Йорке, я осознал, что он не просто что-то делает — он что-то делает, потому что за этим стоит идея. Помню, как мне пришлось его сбивать, а он невысок, хорошо держит баланс. И вот я сбил его, получил свою желтую, а потом понял, что совершил самую большую ошибку. Потому что после этого он постоянно выбирал меня, все время шел на меня с мячом. Это показывает, насколько он умен", — рассказал Джонс.

Месси — гений. Он предоставил нам новые улики.