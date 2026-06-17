Жена Месси после хет-трика Лео против Алжира: «Ты невероятен, всегда с тобой! Вперед, Аргентина!»

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 благодаря хет-трику Месси.
"Вперед, Аргентина!!!??????
Всегда с тобой, Лионель!!! Ты невероятен!! ??", — написала Антонелла в соцсети, выложив фото с детьми в форме национальной команды.
Антонелла Рокуццо, жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на победу над Алжиром на чемпионате мира.
Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 благодаря хет-трику Месси.
"Вперед, Аргентина!!!??????
Всегда с тобой, Лионель!!! Ты невероятен!! ??", — написала Антонелла в соцсети, выложив фото с детьми в форме национальной команды.