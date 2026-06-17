Тренер Алжира про 0:3: «Мы облегчили Месси задачу, мы говорим об игроке с восемью “Золотыми мячами”. Аргентина заслужила победу, увезти очки было бы сенсацией»

О Месси.
«Класс неизменен. Мы говорим не о каком-то старом игроке. Мы говорим об игроке, который восемь раз выигрывал “Золотой мяч”. Мы облегчили ему задачу забивать голы. Но Месси, благодаря ясности мышления в решающие моменты игры, делает все гораздо проще. Вся аргентинская команда играет под его руководством уже много лет. Он делает невероятные вещи. Аргентина нанесла десять ударов по воротам, и семь из них были от Месси. В итоге они заслужили победу в этом матче».
О группе со сборными Австрии и Иордании.
«Мы играли против команды, которая была выше нас. Было бы огромной сенсацией, если бы мы сегодня увезли хоть какие-то очки. Две другие команды еще должны встретиться с Аргентиной. Так что наша судьба по-прежнему в наших руках».
О вратаре Луки Зидана, который не смог удержать удар Месси при 1-м голе и допустил отскок при 2-м.
«Не в моем стиле обвинять того или иного игрока. Но я думаю, что мы допустили слишком много ошибок, позволив Аргентине беспрепятственно бить по воротам. Мы понимаем, что играли против отличной команды, и любой малейший шанс был бы опасен. Наши соперники заслуживают похвалы. Мы должны извлечь уроки из сегодняшнего матча», — сказал Петкович.