Онопко ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого

— Я этого не понимаю. Подожди, ну Слуцкий три раза стал чемпионом России с ЦСКА, дважды выиграл Кубок, Суперкубок. Семь титулов в России, в Китае он тоже выигрывал трофеи. Все знают, как Слуцкий начинал карьеру, как получил травму, спасая кошку. Он не менее футбольный человек, чем все мы. Леонид Викторович с детства был поглощен футболом и до сих пор работает. Так что с Мостовым я не согласен, но он имеет право на свое мнение, — сказал Онопко.