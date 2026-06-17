В Белоруссии уведомили ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола (БФФ) проинформировала президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе БФФ.
«В первую очередь, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в данном инциденте. Мы держим эту ситуацию на особом контроле и собираем всю имеющуюся информацию, следим за дальнейшим развитием событий. Также мы проинформировали президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем и инициировали рассмотрение данного инцидента в соответствующих органах», — сообщили ТАСС в пресс-службе БФФ.
ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. По последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Госпитализированы семь человек, в том числе пятеро детей.