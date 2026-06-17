В Белоруссии уведомили ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой

«В первую очередь, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в данном инциденте. Мы держим эту ситуацию на особом контроле и собираем всю имеющуюся информацию, следим за дальнейшим развитием событий. Также мы проинформировали президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем и инициировали рассмотрение данного инцидента в соответствующих органах», — сообщили ТАСС в пресс-службе БФФ.