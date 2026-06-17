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Брянское «Динамо» заявило о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на трагедию, связанную с атакой ВСУ автобуса с юными футболистами из Гомеля в Брянской области.

Источник: РИА "Новости"

«Никто не ожидал такой трагедии. Мы обратились к пострадавшим. Ждем информации от оперативного штаба. Мы всегда готовы оказать любую помощь, какая только понадобится для пострадавших и их родителей. Службы уже занимаются всем необходимым. Все на контроле губернатора. Сейчас самое главное, чтобы все поскорее восстановились. Есть пострадавшие дети. Потом мы свяжемся со спортивной школой и обязательно пригласим ребят на матч нашей футбольной команды», — сказал Козлов «СЭ».

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что автобус с юными футболистами из Гомеля, направлявшимися на отдых в Геленджик, был атакован беспилотником самолетного типа. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще шесть человек получили ранения, включая четверых детей.