Брянское «Динамо» заявило о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ

«Никто не ожидал такой трагедии. Мы обратились к пострадавшим. Ждем информации от оперативного штаба. Мы всегда готовы оказать любую помощь, какая только понадобится для пострадавших и их родителей. Службы уже занимаются всем необходимым. Все на контроле губернатора. Сейчас самое главное, чтобы все поскорее восстановились. Есть пострадавшие дети. Потом мы свяжемся со спортивной школой и обязательно пригласим ребят на матч нашей футбольной команды», — сказал Козлов «СЭ».