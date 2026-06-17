Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению — такой же, как и первый. Криштиану — жизненно важный игрок для Португалии»

Сегодня Португалия сыграет с ДР Конго в первом туре группового этапа ЧМ-2026, игра начнется в 20:00 по московскому времени. Для Роналду этот чемпионат мира — шестой в карьере.
"Это его шестой чемпионат мира, но я могу сказать, что по напряжению, эмоциям и тому, как важно для него помочь команде, для него он такой же, как и первый.
Он жизненно важный игрок для сборной, потому что он завершитель, игрок штрафной площади, чьи действия могут создавать пространство для других. Его статистика отражает его значимость для нашей атаки", — сказал Мартинес.