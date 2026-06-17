Джермейн Джонс: «Роналду — чистый завершитель, а Месси не нужно забивать — он помещает других в наилучшую позицию, чтобы забить. Лионель — лучший, против кого я играл»

"Да, он [Месси] становится старше, мы говорили об этом. Но у него все еще есть что-то сверх обычного. Знаете, я всегда говорил, в чем для меня заключается разница между Месси и Криштиану.
Криштиану — чистый завершитель. Месси не нужно забивать — своими передачами, обводками он помещает других игроков в наилучшую позицию для того, чтобы забить. Это делает его таким опасным.
Для меня это точно лучший футболист, против которого я играл. Думаю, он доказал это не только играя против меня, но и во всем мире. 5 или 6 «Золотых мячей» (на самом деле 8 — Спортс«“), он выиграл все трофеи, какие только можно выиграть в футболе”, — сказал Джонс.