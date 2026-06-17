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Роман Нагучев: «Аргентина выйдет из группы, но не станет чемпионом второй раз подряд»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о сборной Аргентины перед первым матчем команды против Алжира на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Сборная Аргентины безусловно выйдет из группы — в новом формате ЧМ такой команде очень сложно этого не сделать. Но невыход из группы для команд, которые становились чемпионами мира, — это проблема целого поколения. Это проблемы перемен, кадров в самих сборных или усталость лидеров и ветеранов.

Аргентина похожа на ту команду, которая снова идет за трофеем. Других вариантов нет. Она выйдет из группы, будет одной из сильнейших команд на турнире. Дваджы подряд стать чемпионами удавалось только Бразилии.

Кажется, что Аргентине это достижение не покорится, но они будут в числе лучших команда и, как минимум, до четвертьфинала доберутся. А Месси снова будет одним из лучших игроков турнира", — сказал Нагучев.