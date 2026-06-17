Роман Нагучев: «Аргентина выйдет из группы, но не станет чемпионом второй раз подряд»

"Сборная Аргентины безусловно выйдет из группы — в новом формате ЧМ такой команде очень сложно этого не сделать. Но невыход из группы для команд, которые становились чемпионами мира, — это проблема целого поколения. Это проблемы перемен, кадров в самих сборных или усталость лидеров и ветеранов.