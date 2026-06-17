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Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро — самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах

Криштиану Роналду не забил в своих последних 10 матчах за сборную Португалии на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы).

Источник: Спортс‘’

Это самая продолжительная безголевая серия в его карьере за национальную команду в матчах такого уровня.

Сегодня 41-летний форвард отыграл весь матч против ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1) и не отметился результативными действиями.