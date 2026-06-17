Роналдо: «Пора миру признать, что Месси — лучший игрок всех времен. Он проявляет себя в каждом сезоне и на ЧМ, но сомнения у людей остаются»

"Пора миру перестать уклоняться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает проявлять себя в каждом сезоне и на чемпионате мира, и при этом до сих пор у людей остаются сомнения на его счет. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда останется в книгах истории.