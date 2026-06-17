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Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго — это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро

Криштиану Роналду редко получал мяч в матче с ДР Конго.

Источник: Спортс‘’

Сборная Португалии сыграла с африканской командой вничью со счетом 1:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Капитан сборной Португалии провел на поле всю игру, но коснулся мяча всего 25 раз — это его антирекорд на чемпионатах мира и Европы в тех матчах, которые он отыграл целиком.

Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов.

Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро — самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах.