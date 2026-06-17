Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго — это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро

Сборная Португалии сыграла с африканской командой вничью со счетом 1:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.
Капитан сборной Португалии провел на поле всю игру, но коснулся мяча всего 25 раз — это его антирекорд на чемпионатах мира и Европы в тех матчах, которые он отыграл целиком.
Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов.
Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро — самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах.