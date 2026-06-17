Кейн со второй попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот

На 9-й минуте полузащитник Лука Модрич, пытаясь вынести мяч из штрафной, нанес удар в бедро Нони Мадуэке. Главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый.
С первой попытки Харри Кейн забить не смог, но рефери установил, что Доминик Ливакович перед сэйвом слишком рано покинул линию ворот. Второй удар англичанина был успешным — 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше